Twitter trekt stekker uit van oorsprong Nederlandse nieuwsbriefmaker Revue

Nieuwsbriefmaker Revue is geslachtofferd in de grote reorganisatie bij Twitter. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf meldt op zijn website dat de activiteiten worden gestaakt.

Revue werd in januari 2021 overgenomen door Twitter. Martijn de Kuijper, de oprichter van Revue, meldde in november al in een tweet dat hij als enige binnen zijn team niet was ontslagen.

Door de ontslaggolf werd al verwacht dat Twitter afscheid zou nemen van de nieuwsbriefmaker. Na de overname van Twitter door Elon Musk is ongeveer de helft van het Twitter-personeel op straat gezet.

Met Revue konden gebruikers nieuwsbrieven opstellen en versturen. Ook was het mogelijk om statistieken in te zien, bijvoorbeeld over hoeveel mensen de nieuwsbrief hebben geopend.

