Extreem zware Marsbeving in mei liet de rode planeet tien uur trillen

De Marslander InSight van ruimtevaartorganisatie NASA heeft op 4 mei een Marsbeving vastgesteld met een magnitude van 4.7. De beving was minstens vijf keer zo krachtig als de zwaarste beving die eerder op de rode planeet was geregistreerd.

Dat blijkt uit onderzoek dat woensdag is gepubliceerd. "Dit was absoluut de grootste Marsbeving die we tot nu toe hebben gezien", zegt planetair wetenschapper Taichi Kawamura. Volgens de onderzoekers kwam bij deze beving evenveel energie vrij als bij alle andere geregistreerde Marsbevingen bij elkaar opgeteld.

Het epicentrum van de beving bevond zich op een afstand van 2.000 kilometer van de InSight-lander. Ondanks die afstand sloeg de seismometer van de Marslander volledig uit, melden de onderzoekers.

De golven van de beving hielden ongeveer tien uur aan. Dat is een behoorlijke tijd, aangezien geen enkele eerdere Marsbeving meer dan een uur duurde.

Onderzoek naar seismologische activiteit op Mars kan wetenschappers een beter beeld geven van wat zich onder het oppervlak van de planeet bevindt. Onderzoekers hopen bijvoorbeeld water te vinden. Ook willen ze weten uit welke materialen de korst en het binnenste van Mars bestaan.

Marslander valt binnenkort uit

InSight werd in mei 2018 gelanceerd. In november van dat jaar landde het ruimtevaartuig op Mars. In totaal heeft de Marslander al meer dan dertienhonderd bevingen vastgesteld op de rode planeet. De lander doet ook onderzoek naar de atmosfeer en magnetische velden van de planeet.

Het is de vraag hoelang de lander nog zal werken. De zonnepanelen van het ruimtevaartuig zijn bedekt met een laag stof. Daardoor kan InSight steeds minder energie opwekken. De lander valt daardoor binnenkort waarschijnlijk definitief uit.

