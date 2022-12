Getest: De beste laptop tot 700 euro

Ben je op zoek naar een degelijke laptop met een mooie afwerking en een redelijke processor, dan kom je al snel uit bij een exemplaar van rond de 700 euro. Tweakers testte de beste laptops in deze prijscategorie.

Met een ruimer budget kun je een laptop met een snellere processor krijgen. Maar het prijsverschil tussen een laptop van 500 euro en eentje van 700 euro moet ook in het exterieur en de uitstraling te zien zijn. Gelukkig vallen de wat mooier afgewerkte laptops met een metalen behuizing binnen het budget.

Pavilion 14

De Pavilion 14 is niet helemaal van metaal gemaakt. De schermomlijsting en de onderkant zijn van plastic, maar daarmee is het nog altijd een behoorlijk stevig aanvoelend laptopje. Aan de buitenkant valt verder op dat hij van alles voorzien is wat je voor dit geld mag verwachten, zoals een vingerafdrukscanner en polssteun.

In de bovenste schermrand zit de webcam en die is met een resolutie van 1.280 bij 720 pixels adequaat, maar niet bijzonder. De touchpad heeft een glazen oppervlak en het toetsenbord is voorzien van dimbare achtergrondverlichting.

HP spreekt graag over de samenwerking met luidsprekerbouwer B&O op de laptop, maar die kan het karige geluid van de kleine luidsprekertjes niet echt verbeteren. Ze produceren een behoorlijk volume, maar daarmee is alles over de geluidskwaliteit wel gezegd.

Foto: HP

Prima processor, accu en aansluitingen

De Pavilion 14 is aardig goed van aansluitingen voorzien. Links en rechts zit een USB-poort die de standaard doorvoersnelheid van 5 gigabit per seconde ondersteunt. Rechts zit ook een USB-C-aansluiting. Die ondersteunt een snelheid van 10 gigabit per seconde en kun je bovendien gebruiken om de laptop op te laden of een beeldscherm aan te sluiten. De HDMI-aansluiting is goed genoeg om 4K-schermen op 120 Hz te ondersteunen.

Onze keuze viel op de Pavilion 14 vanwege de nieuwe AMD-processor die erin zit. Het is een van de snelste processors die je binnen dit budget kunt kopen, met zes cores.

Ondanks de bescheiden afmeting van de accu is de accuduur tijdens het webbrowsen bovendien niet verkeerd. We komen op een minuutje na uit op negen uur. Maar de browsetest is geen grote belasting voor de hardware. Wanneer je zwaardere software draait, zal de accuduur dus lager uitvallen.

Door de teruglopende verkopen na de lockdowns waren sommige sterkere laptops dit jaar beter dan de Pavilion. Maar die tijden zijn voorbij; dergelijke laptops vallen niet meer binnen het budget van 700 euro.

Daarom komen we uit op de Pavilion 14, die weliswaar niet het beste scherm heeft, maar wel een mooie metalen behuizing. De Ryzen 5625U is een van de snelste processors binnen dit budget. De HP onderscheidt zich bovendien door de mogelijkheid om het werkgeheugen te upgraden, iets wat bij veel andere compacte laptops niet kan.

