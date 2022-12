Lifehack: Zo zie je het hele jaar door je Spotify-statistieken

Aan het eind van het jaar geeft Spotify iedereen inzicht in zijn of haar luistergedrag. Maar je hoeft daarvoor niet op Wrapped te wachten. Met deze tips zoek je gewoon zelf op wat Spotify van je muziekliefde afweet, het hele jaar door.

De lijstjes van Spotify Wrapped vliegen je op sociale media om de oren. De muziekdienst biedt gebruikers een overzicht van de muziek waar ze het afgelopen jaar naar hebben geluisterd, in een handig deelbaar lijstje.

Maar waarom zou je wachten tot die ene dag dat Spotify je statistieken geeft? Bovendien blijft het vreemd dat dit jaaroverzicht al in november uitkomt, en dus de maand december overslaat. Er zijn gelukkig genoeg manieren om zelf inzicht in je luistergedrag te krijgen.

Meest geluisterde nummers op Spotify

De makkelijkste manier om te zien waar je het meest naar luistert, is met de pc-app van Spotify zelf. Open het programma op je desktop, klik rechtsboven op je naam en kies 'Profiel'. Hier zie je je meest gedraaide artiesten en nummers van de afgelopen maand.



Wil je wat verder terugblikken, dan kun je terecht op een site als Stats for Spotify. Het is een minimalistische maar effectieve site, waarbij je inlogt met je Spotify-account om vervolgens door je data te kunnen spitten. Zo krijg je een lijst met je meest geluisterde nummer van de afgelopen vier weken, zes maanden of zelfs aller tijden. Hetzelfde kun je opzoeken voor artiesten en muziekgenres.

Maak een 'festival' met je meest beluisterde muziek

Leuk om te weten, maar bovenstaande data zijn niet zo makkelijk deelbaar als de Wrapped-lijstjes. Er zijn gelukkig ook websites die je luistergegevens op een creatieve manier zichtbaar maken.



Een leuk voorbeeld is Instafest, dat in een handomdraai een line-up voor een fictief festival bouwt met jouw meest beluisterde artiesten. Ook hier kun je kiezen tussen je data van de afgelopen maand, zes maanden of aller tijden. Het resultaat is een poster voor een driedaags festival, met de namen van je geliefdste bands.



Receiptify werkt op dezelfde manier, maar maakt van jouw muzieksmaak een verfrommeld bonnetje met je meest gedraaide nummers of artiesten. Als je elke maand zo'n bon laat maken, heb je aan het eind van het jaar een grappig overzicht op papier.

Wil je weten hoe obscuur jouw smaak is, dan kun je terecht bij Obscurify. Na inloggen vertelt de site je hoe obscuur de bands zijn waar je naar luistert, vergeleken met andere gebruikers van de site. De site vergelijkt daarnaast nog meer data met andere gebruikers, zoals hoe dansbaar, energiek en vrolijk jouw smaak is.

Let op je privacy

Voor al deze diensten geldt dat je ze toegang moet geven tot je Spotify-gegevens. Dat is over het algemeen veilig, maar je weet natuurlijk nooit wat de toekomst brengt. Het is dus verstandig om de toegang weer in te trekken als je klaar bent met het bekijken van je data.



Ga naar de appinstellingen van je Spotify-account, waar je kunt zien welke diensten allemaal toegang hebben tot jouw data. Klik op 'Toegang verwijderen' naast de betreffende app om de toegang weer af te sluiten.

