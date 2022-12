Apps van de week: Karaoke met je favoriete muziek

Een nieuwe karaokefunctie voor Apple Music en een app uit Nederland om games te streamen. Dit zijn de apps van de week.

Apple Music

Heb je een iPhone of iPad, dan kun je nu de update naar iOS 16.2 en iPadOS 16.2 downloaden. Niet alleen krijg je dan toegang tot de compleet nieuwe brainstormapp Freeform, maar ook Apple Music heeft iets nieuws.

Met de muziekapp kun je vanaf nu karaoke doen. Met deze functie krijg je de liedtekst in beeld te zien. Daarnaast krijg je ook een slider om de zang zachter te zetten zodat je zelf beter bent te horen.

Niet alle muziek wordt ondersteund door Apple Music Sing, zoals de functie officieel heet. Apple heeft daarom verschillende playlists gemaakt met liedjes die wel werken, met nummers van onder anderen Adele, ABBA, Beyoncé en Mariah Carey.

Helaas werkt Apple Music Sing niet op oudere apparaten. Je hebt minimaal een iPhone 11, derde generatie iPhone SE of een snelle iPad nodig.

Foto: Apple

Download Apple Music voor iOS (gratis).

Vampire Survivors

Het begint in de game Vampire Survivors met een paar vleermuizen die op je afkomen, maar al snel word je omringd door honderden monsters. Gelukkig krijg je genoeg middelen om je daartegen te weren.

Je hoeft daar maar maar één vinger voor te gebruiken, want je kunt in Vampire Survivors de held alleen laten lopen. Aanvallen gaat vanzelf. De lol in de game zit in het opdoen van ervaring om vervolgens de juiste upgrades voor je personage te kiezen. Kies een nieuw wapen, verbeter een wapen in je handen of zorg dat je meer levenspunten krijgt.

Van de grafische kwaliteit moet deze game het niet hebben, want Vampire Survivors oogt heel ouderwets. Dat zorgt ervoor dat de game soepel blijft draaien terwijl er honderden vijanden tegelijk op je scherm te zien zijn.

Vampire Survivors is gratis te downloaden en te spelen. De game heeft wel advertenties, maar die verschijnen nooit midden in de strijd. Je kunt bijvoorbeeld een reclame kijken om eenmalig weer tot leven gewekt te worden als je af bent.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Download Vampire Survivors voor Android of iOS (gratis).

Utomik

Utomik is een Nederlandse streamingdienst voor games die nu ook een app voor Android heeft. Via deze app kun je meer dan tweehonderd verschillende games streamen.

Sommige daarvan kun je via de touchscreen besturen, zoals Mini Metro. Voor andere heb je een controller nodig, zoals Metro: Last Light. Dat kan een fysieke controller zijn die je via bluetooth aansluit, maar het is ook mogelijk om een virtuele controller in te schakelen zodat je knoppen op het scherm ziet.

In het aanbod van Utomik zijn niet de nieuwste games te vinden. Het zijn voornamelijk wat kleinere titels van kleine gamestudio's die speelbaar zijn. Niet elk genre is daardoor even goed vertegenwoordigd. Wel breidt de dienst het aanbod regelmatig uit.

Utomik werkt op toestellen met Android 9 of nieuwer. Een abonnement op Utomik om te kunnen streamen op Android kost 8,99 euro per maand.

Foto: Utomik

Download Utomik voor Android (gratis).

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen