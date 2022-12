Zó koud is 't ook weer niet: Buienradar meldt -70 graden in Brabant door storing

In grote delen van het land heeft het afgelopen nacht stevig gevroren. Volgens Buienradar daalde de temperatuur in Oost-Brabant zelfs tot meer dan 70 graden onder nul. Dat berust natuurlijk op een fout. Het meetstation op Vliegbasis Volkel had een storing.

Temperaturen van -70 graden komen zelfs in de koudste gebieden ter wereld bijna niet voor. Het was dus al snel duidelijk dat het om een fout moest gaan. Op Twitter vroegen gebruikers gekscherend of mensen in Oost-Brabant afgelopen nacht massaal waren doodgevroren.

Buienradar heeft donderdagochtend bevestigd dat er een meetfout is opgetreden. Het meetstation op luchtmachtbasis Volkel was de boosdoener. De thermometer op het vliegveld laat inmiddels weer de juiste temperatuur zien.

Het is niet de eerste keer dat er een opmerkelijke fout in de data van Buienradar sluipt. Eind oktober voorspelde de weerdienst een hittegolf. Ook dat was een foutje in de data.

