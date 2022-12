Chinese iPhone-fabrikant Foxconn versoepelt coronamaatregelen

Vorige maand waren er corona-uitbraken in de stad Zhengzhou en in de fabriek van Foxconn, die ook wel bekendstaat als 'iPhone City'. Medewerkers verlieten vervolgens de fabriek omdat ze geen slaapzalen wilden delen met mensen die in quarantaine moesten. Ook moesten ze extra lange diensten draaien om het ziekteverzuim op te vangen. Arbeiders kwamen zelfs in opstand, wat zeer ongebruikelijk is in China.