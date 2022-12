Russische kosmonauten moeten ruimtewandeling afblazen vanwege lek

De ruimtewandeling van twee Russische kosmonauten is in de nacht van woensdag op donderdag op het laatste moment geannuleerd. In het Russische ruimtevaartuig dat aan het internationale ruimtestation ISS was gekoppeld, was een groot lek ontstaan.

Kosmonauten Sergey Prokopyev en Dmitry Petelin hadden hun ruimtepakken al aan en stonden op het punt om aan hun ruimtewandeling te beginnen, toen het lek werd ontdekt. Ze mochten het Soyuz-ruimtevaartuig niet verlaten terwijl het lek werd onderzocht. De wandeling werd rond 4.00 uur definitief afgeblazen.

Het lek lijkt te zijn ontstaan in het koelsysteem van het ruimtevaartuig. NASA-woordvoerder Rob Navias, die de ruimtewandeling voor NASA Television van commentaar zou voorzien, zei dat het om een "redelijk omvangrijk lek" ging.

In de uitzending van NASA Television was te zien dat iets uit het Soyuz-ruimtevaartuig lekte. Waarschijnlijk was dat ammoniak. Dat wordt gebruikt als koelmiddel voor ruimtevaartuigen.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Aanbevolen artikelen