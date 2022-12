Apple Kaarten op de schop: meer details en antwoord op Google Street View

Apple vernieuwt vandaag zijn Kaarten-app. De kaarten in de app zijn een stuk gedetailleerder, navigatie in de auto is gebruiksvriendelijker en 'Kijk rond' is erbij gekomen. Die functie is het antwoord van Apple op Google Street View, waarmee je op straatniveau kunt rondkijken.

Op de kaarten van Apple zijn voortaan meer details te vinden. Zo toont de app looppaden in parken, kun je langs de kust zien waar de stranden zijn en maakt een geeloranje kleur op gebouwen duidelijk waar winkels en horeca zich bevinden. Ook luchthavens en sportparken krijgen een gedetailleerde weergave.

Verschillende gebouwen zijn ook in 3D te bekijken. Het gaat bijvoorbeeld om trekpleisters zoals het NEMO Science Museum in Amsterdam of het Groothertogelijk Paleis in Luxemburg.

Navigatie in de auto is verbeterd met routebeschrijvingen die volgens Apple een stuk menselijker zijn. Voorheen gaf de navigatie aan om bijvoorbeeld over 200 meter een afslag te nemen. Apple Kaarten doet dat in het vervolg anders met aanwijzingen zoals: "Sla linksaf bij het volgende verkeerslicht".

Ook nieuw is dat de navigatie de snelheidslimieten op de weg toont. Daarnaast kunnen mensen met een elektrische auto hun rit plannen aan de hand van oplaadpunten.

Fietsnavigatie is helaas nog niet beschikbaar, al staat dat volgens het bedrijf hoog op de prioriteitenlijst. Ben je in Amsterdam of Rotterdam en wil je ergens heen wandelen, dan kan dat voortaan met aanwijzingen in augmented reality. Door de omgeving te scannen met een iPhone-camera wordt de route vervolgens met pijlen in beeld aangegeven.

'Kijk rond' is Apples versie van Street View

Met 'Kijk rond' kunnen gebruikers voortaan op straatniveau om zich heen kijken in de Kaarten-app. Ze krijgen dan een 360 gradenweergave van de omgeving. Door op pijlen op de weg te tikken, kunnen ze in deze weergave door een stad navigeren.

De gezichten van mensen worden in deze functie vervaagd weergegeven. Apple zegt dat mensen die niet willen dat hun huis zichtbaar is, dat kunnen aangeven via deze pagina.

De vernieuwde kaarten waren al een tijd beschikbaar in dertien landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en de Verenigde Staten. Naast Nederland zijn nu ook België, Zwitserland, Luxemburg en Liechtenstein daaraan toegevoegd.

