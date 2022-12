Twitter haalt account dat Elon Musks privéjet volgt offline

Twitter heeft het account opgeschort dat de vluchten van het privévliegtuig van Elon Musk volgt. Musk, de nieuwe eigenaar van het platform, probeert het account al sinds vorig jaar november het zwijgen op te leggen.

Het Twitter-account @elonjet is van de Amerikaanse tiener Jack Sweeney. Het account verstuurde automatisch een tweet bij elke vlucht van het privévliegtuig van Musk.

In januari verzocht de miljardair Sweeney persoonlijk om het account te sluiten in ruil voor 5.000 dollar (bijna 4.700 euro). Volgens Musk kon het account beveiligingsrisico's voor hem opleveren. Dat weigerde Sweeney. Hij wilde liever 50.000 dollar voor zijn studie of een Tesla.

Later bood een autoleasebedrijf hem een Tesla aan in ruil voor het sluiten van het account. Daar ging Sweeney niet op in omdat hij de auto na drie jaar zou moeten teruggeven.

Musk is sinds oktober eigenaar van Twitter. In november besloot hij dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump mag terugkeren op Twitter. Het lijkt erop dat Musk zijn macht nu ook gebruikt om accounts die hem dwarszitten het zwijgen op te leggen, terwijl hij in november nog zei dat niet te zullen doen.

Sweeney heeft meerdere tweetbots (automatische accounts) opgezet. Zo houdt hij met andere Twitter-accounts ook bij waar de privévliegtuigen van miljardairs Bill Gates en Jeff Bezos heen vliegen.

Aanbevolen artikelen