Mobiele bellers met lopend contract betalen de inflatierekening

Klanten van KPN, Vodafone en T-Mobile met een lopend contract gaan door inflatiecorrecties gedurende hun abonnementsperiode steeds meer betalen voor hun abonnement. Nieuwe klanten of mensen die hun contract verlengen, krijgen daarentegen hetzelfde abonnement voor de oude, lagere prijs. Zo betalen mensen die langer klant zijn meer dan kersverse klanten.

De prijzen voor een nieuw mobiel abonnement zijn de afgelopen vier jaar niet veranderd, blijkt uit een inventarisatie van NU.nl. Dat is opvallend, omdat mensen die bijvoorbeeld een tweejarig abonnement hebben jaarlijks wél met een prijsverhoging te maken krijgen. KPN en Vodafone doen dat op 1 oktober, T-Mobile op 1 januari.

"De afgelopen jaren was de inflatie laag, dus is er nooit een grote discussie over ontstaan", vertelt Gerrie Spaansen, woordvoerder van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan NU.nl. "Met de hoge inflatie van dit moment is dit een belangrijk onderwerp voor consumenten geworden."

Providers concurreren met elkaar op basis van de prijs per maand, legt Ben Woldring van vergelijkingssite Bellen.com uit. "Ik vermoed dat de mobiele aanbieders daarom de tarieven voor nieuwe klanten en verlengers niet durven te verhogen."

Concurrentie drukt de prijzen voor nieuwe klanten

Woordvoerder Gerd De Smyter van KPN bevestigt het vermoeden van Woldring. "Het aanbod voor nieuwe klanten en mensen die hun contract kunnen verlengen willen we zo aantrekkelijk mogelijk maken. Daar speelt concurrentie ook een rol in."

"Inflatie is geen smoesje. Onze kosten zijn aantoonbaar gestegen, bijvoorbeeld door de hoge energieprijzen", zegt De Smyter. "We proberen dit zo goed mogelijk zelf op te vangen. Maar we ontkomen er ook niet aan een deel ervan bij de vaste klanten, voor wie wij de kosten maken, neer te leggen."

"Voor ons als bedrijf stijgen de kosten sterk voor onder andere het onderhoud en de verbetering van het netwerk", laat woordvoerder Helen Taylor van T-Mobile weten. "We passen daarom, conform de contractuele afspraken met onze klanten, jaarlijks inflatiecorrectie toe."

Klanten moeten de inflatiecorrectie slikken

"Natuurlijk is inflatiecorrectie niet leuk", zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. "Het mag, en zolang de providers zich aan de regels houden, kun je er weinig tegen doen. Maar verhogen van de tarieven bij bestaande klanten is wel een beetje stiekem."

De drie grote providers mogen inflatiecorrectie doorvoeren, net als de meeste zogeheten submerken (bijvoorbeeld Simpel, Simyo, Hollandsnieuwe en Ben). Dat staat in hun algemene voorwaarden, waarmee klanten bij het afsluiten van hun abonnement akkoord zijn gegaan.

Alerte klanten zijn goed voor de concurrentie

"Het zijn alerte klanten die nu ongenoegen uiten over de hoge inflatiecorrectie", vertelt Spaansen van de ACM. "Die klanten houden de markt scherp. Misschien dat zij volgende keer kiezen voor een andere provider, of voor een maandelijks opzegbaar abonnement."

Door de hoge inflatie kan het bij duurdere abonnementen interessant zijn om voor een kortere looptijd te kiezen. Dat geeft de vrijheid om over te stappen of te verlengen als de provider een inflatiecorrectie doorvoert. Daarnaast voeren een aantal kleinere onafhankelijke mobiele aanbieders, zoals Lebara, geen inflatiecorrectie door.

NU.nl heeft ook Vodafone om een reactie gevraagd, maar de provider was niet bereikbaar voor commentaar.

