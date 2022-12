Meta aangeklaagd wegens gewelddadige berichten over Ethiopische burgeroorlog

Facebook-moederbedrijf Meta wordt voor de rechter gesleept omdat het gewelddadige en haatdragende berichten over de situatie in Ethiopië niet heeft verwijderd. Daardoor is een bloedige burgeroorlog in het land aangewakkerd, stellen de aanklagers.

De rechtszaak is aangespannen in Kenia door twee Ethiopische onderzoekers en de Keniaanse mensenrechtenorganisatie Katiba Institute. De aanklagers beweren dat de algoritmen van Facebook ertoe hebben geleid dat het geweld in het land toenam doordat gevoelige berichten niet zijn verwijderd.

Ze stellen ook dat Meta niet zorgvuldig heeft gehandeld bij het trainen van zijn algoritmen die gevaarlijke berichten moeten identificeren. Ook zou inhoud niet voldoende zijn gecontroleerd door personeel dat daarvoor speciaal is ingehuurd en werkt vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Een woordvoerder van Meta zegt in een reactie dat haatdragende berichten en het aanzetten tot geweld tegen de regels van Facebook en Instagram zijn. "We investeren veel in teams en technologie die ons kunnen helpen deze inhoud te vinden en te verwijderen."

