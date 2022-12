Apple gaat onder druk van EU appwinkels van andere aanbieders toestaan

Delen via E-mail

Apple treft voorbereidingen om appwinkels van alternatieve aanbieders toe te staan op zijn apparaten, meldt persbureau Bloomberg . De techgigant doet dit onder druk van de Europese Unie, die in 2024 nieuwe regels wil invoeren.

Lange tijd weigerde de techgigant zijn besturingssysteem iOS open te stellen voor appwinkels van buitenaf. Apps mochten alleen via de App Store van Apple zelf worden aangeschaft. Maar daar komt dus verandering in.

Gebruikers van iPhones en iPads krijgen daardoor de mogelijkheid om buiten de App Store om software op hun apparaat te zetten. Als apps die via die weg worden gedownload, omzeilen de makers de commissie van 30 procent die ze Apple moeten betalen over hun inkomsten binnen de App Store.

Apple is van plan de wijzigingen eerst alleen in de EU door te voeren. Daar gaan namelijk wetten gelden die voor een gelijker speelveld voor Apple en Google moeten zorgen. Een woordvoerder van Apple weigerde in te gaan op vragen van Bloomberg.