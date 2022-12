Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij cybercrimezaken

Jongeren zijn steeds vaker bij cybercrimezaken betrokken. Vorig jaar was in 47 procent van de zaken iemand van 21 jaar of jonger erbij betrokken. In 2018 gold dat nog voor 33 procent van de gevallen, meldt de NOS

Ook in absolute zin neemt het aantal zaken met jonge verdachten toe, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) die de NOS heeft opgevraagd. In 2018 waren dat er 278, tegenover 1.329 in 2021. Een deel van die toename is het gevolg van een nieuwe manier van registreren.

De cijfers van het OM gaan over allerlei soorten cybercrime. Vriend-in-noodfraude, bankhelpdeskfraude en valse Marktplaats-advertenties komen het meest voor.

Bij vriend-in-noodfraude benaderen de oplichters een slachtoffer via WhatsApp en doen ze zich voor als een vriend of familielid. In het gesprek vraagt de oplichter snel om geld, omdat er zogenaamd bijvoorbeeld een rekening moet worden betaald of een vliegticket moet worden gekocht.

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Daarna doen zij zich voor als bankmedewerker om klanten van de bank geld afhandig te maken.

Het OM en de politie laten aan de NOS weten zich zorgen te maken over de cijfers.

