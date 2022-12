Marsrover maakt eerste geluidsopname van een stofduivel op Mars

De Marsrover Perseverance heeft een geluidsopname gemaakt van een stofhoos op Mars. Een zogeheten stofduivel trok over het NASA-voertuig toen de microfoon aan stond.

De stofstorm trok met een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur over het oppervlak van de planeet. Perseverance bevond zich toevallig in het pad van de storm. In het audiofragment, dat zo'n tien seconden duurt, zijn de stofdeeltjes te horen die de rover raken.