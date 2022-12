Aflevering van BOOS over The Voice meest bekeken YouTube-video van 2022

De video van BOOS waarin de misstanden bij tv-programma The Voice aan de kaak werden gesteld, is de meest bekeken YouTube-video van dit jaar in Nederland. De video is meer dan tien miljoen keer bekeken.

Het videoplatform maakte dinsdagavond tijdens YouTube Starry Night bekend welke video's en muziekvideo's dit jaar het meest werden bekeken in Nederland. In Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam werden awards uitgereikt aan de makers van de populairste video's van 2022.



De bijna anderhalf uur durende aflevering van BOOS over The voice of Holland staat op de eerste plaats. In de aflevering vertellen meerdere vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht.

Het Jachtseizoen en Super Bowl ook in de prijzen

Giel, Thomas en Stefan van StukTV vinden zichzelf terug op de tweede plaats met een aflevering van Het Jachtseizoen, met een hoofdrol voor de Bankzitters.

Op de derde plaats van meest bekeken video's staat de beeldregistratie van de halftime show van de Amerikaanse Super Bowl, met optredens van onder meer Dr. Dre, Snoop Dogg en Mary J. Blige.

De lijst met meest bekeken muziekvideo's op YouTube wordt aangevoerd door Kinderen voor Kinderen. Dat is niet voor het eerst: in 2019 gebeurde dat ook. Het nummer FitTop10 werd uitgebracht rond de Koningsspelen. De video is volgens YouTube 5,7 miljoen keer bekeken.

Flemming staat met zijn nummer Automatisch op de tweede plaats van meest bekeken muziekvideo's. Op de derde plek staat Rema met Calm Down.

