Noodberichtendienst via satelliet beschikbaar voor eerste Europese iPhones

Apple heeft een functie geïntroduceerd waarmee mensen via satelliet hulpdiensten kunnen inschakelen als ze geen mobiele dekking of wifi hebben. De functie Emergency SOS is beschikbaar voor iPhone 14-gebruikers in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

De iPhone 14, die Apple in september presenteerde, is de eerste normale smartphone die verbinding kan maken met een satelliet. Het toestel kan in noodsituaties berichten versturen via het satellietnetwerk van Globalstar, meldt Apple dinsdag.

In geval van nood helpt de iPhone de gebruiker zo goed mogelijk om op een satelliet te richten en zo het noodbericht te versturen. De satelliet stuurt het bericht door naar een grondstation. Van daaruit gaat de noodmelding naar hulpdiensten.

Om de dienst te kunnen gebruiken, moeten iPhone 14-bezitters een aanvullend abonnement afsluiten. De komende twee jaar is het abonnement gratis. Het is niet bekend wat het abonnement daarna gaat kosten.

Apple heeft 450 miljoen dollar (ruim 433 miljoen euro) geïnvesteerd in satellietcommunicatie. Het grootste deel van de investering is naar Globalstar gegaan. Het satellietnetwerk van dat bedrijf verzorgt de noodcommunicatie voor de nieuwste iPhone-modellen.

Het techbedrijf activeerde de noodberichtendienst in november al voor iPhone 14-gebruikers in de Verenigde Staten en Canada.

