Twitter stopt met raad die bedrijf adviseerde over veiligheid op platform

Twitter stopt met een groep die het bedrijf adviseerde over veiligheid. De zogenoemde Raad voor Vertrouwen en Veiligheid is ontbonden, blijkt maandag uit een e-mail die persbureau Reuters heeft ingezien.

De raad bestond uit ongeveer honderd verschillende burgerrechtenorganisaties, instanties en academici. De club werd in 2016 opgericht en was bedoeld om onder meer haatzaaien, kinderporno en zelfbeschadiging op het platform tegen te gaan. De leden adviseerden Twitter bij het ontwikkelen van producten, programma's en regels.

"Nu Twitter een nieuwe fase ingaat, zijn we opnieuw aan het evalueren hoe we externe inzichten het beste in ons werk onder kunnen brengen. Als onderdeel van dit proces hebben we besloten dat de Raad van Vertrouwen en Veiligheid niet de beste structuur is om dit te doen", meldt Twitter in een e-mail aan leden van de raad.