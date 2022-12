Nederland en Japan kiezen partij voor VS in chipoorlog met China

Delen via E-mail

De VS, Nederland en Japan zijn met afstand de grootste leveranciers van chipmachines. De stap kan een grote klap betekenen voor de technologische ambities van China.

De VS wil met strenge maatregelen de Chinese ontwikkeling van geavanceerde chips tegenhouden. Die kunnen namelijk ook voor militaire doeleinden gebruikt worden.

Nu al kan de in Veldhoven gevestigde chipmachinemaker ASML alleen zijn geavanceerdste apparaten niet aan China leveren. De VS wil dat ook oudere apparaten niet meer naar het Aziatische land mogen.

ASML is de grootste chipmachinemaker ter wereld. Het Japanse Canon is een concurrent, net als Nikon en Tokio Electron, maar dat zijn veel kleinere spelers.

ASML-topman Peter Wennink zei bij de laatste cijferpresentatie van zijn bedrijf dat hij niet verwacht dat de vraag naar chipmachines afneemt als ASML niet meer aan China mag leveren. Dat komt doordat de VS en Europa zelf veel geld steken in nieuwe fabrieken om computerchips in de eigen regio te gaan maken. Daarmee willen zij minder afhankelijk worden van China.