Paspoorten en vaccinatiebewijzen van professionele tafeltennissers uitgelekt

Honderden paspoorten en vaccinatiebewijzen van professionele tafeltennisspelers en -coaches zijn uitgelekt uit een systeem van de internationale tafeltennisbond (ITTF). De documenten waren opgeslagen in een openbaar toegankelijke map van een cloudopslagdienst.

Het lek werd aan het licht gebracht door RTL Nieuws . De nieuwssite maakte het lek pas openbaar nadat het probleem was verholpen.

"Het datalek zat in een systeem van de ITTF en niet in de systemen van de Nederlandse bond", onderstreept de woordvoerder. "Het lek is inmiddels gedicht en de ITTF doet onderzoek."