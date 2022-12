Met de succesvolle terugkeer van het Orion-ruimtevaartuig is de eerste Artemis-missie geslaagd. Nu kan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA aan de slag met de volgende missie in het Artemis-ruimtevaartprogramma. Die staat gepland voor 2024.

Het doel van het Artemis-ruimtevaartprogramma is om opnieuw mensen op de maan zetten. In 1972 zijn voor het laatst astronauten op de maan geweest. Die maanreizen waren onderdeel van het beroemde Apollo-programma, bekend van Neil Armstrong (de eerste mens op de maan).

Tijdens de volgende Artemis-missie zullen er mensen in de Orion-capsule zitten. Volgens de planning beginnen de ruimtevaarders in mei 2024 aan een rondje om de maan, maar zullen ze daar nog niet landen.

Waarschijnlijk zijn er dan vier astronauten aan boord en gaan zij verder de ruimte in dan mensen ooit geweest zijn. Daarna keren ze terug naar de aarde en landen ze met drie parachutes in de oceaan. De ruimtereis lijkt daarmee op de afgelopen Artemis-missie.

In 2025 moeten voor het eerst in ruim een halve eeuw weer mensen op de maan landen. Welke astronauten dat gaan doen, is nog niet bekend. NASA heeft al wel gezegd dat in het vierkoppige team sowieso een vrouw en een persoon van kleur zullen zitten.