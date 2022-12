Xbox-baas beweert dat Sony overname van Activision probeert te dwarsbomen

Xbox-baas Phil Spencer heeft uitgehaald naar concurrent Sony, meldt Eurogamer . Hij heeft gezegd dat de PlayStation-maker zich verzet tegen de deal tussen Microsoft en gameontwikkelaar Activision Blizzard om "zijn dominantie op het gebied van consoles te willen beschermen".

De overname werd in januari aangekondigd. Xbox-maker Microsoft was bereid 69 miljard dollar (ruim 65 miljard euro) neer te tellen voor Activision Blizzard. Die ontwikkelaar is bekend van onder meer de spellen Call of Duty en World of Warcraft.

Hoewel Microsoft beloofde om het populaire schietspel Call of Duty in ieder geval de komende drie jaar nog voor de PlayStation uit te brengen, ziet Sony de overname niet zitten. Het voorstel is volgens het bedrijf "op vele vlakken ontoereikend". Sony stelt dat Microsoft geen rekening houdt met de impact op de PlayStation-gamers.

Spencer vindt op zijn beurt dat Sony de deal probeert te dwarsbomen om zelf de dominantste speler op de consolemarkt te blijven. "Hun manier om te groeien is om Xbox kleiner te maken", zei hij in de podcast Second Request.

Het is overigens nog maar de vraag of de deal doorgaat. De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC wil de overname tegenhouden. De toezichthouder vreest dat de techgigant de concurrentie zal beperken.

Ook de toezichthouders in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de overname nog niet goedgekeurd en kijken nog naar de gevolgen voor de gamemarkt.

