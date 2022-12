China stopt met corona-app die bewegingen van mensen volgde

China neemt afscheid van een landelijke coronamaatregel. Het land deactiveert een app die op basis van bewegingen vaststelde of iemand onlangs in een gebied met infecties is geweest.

Mensen moesten hun telefoonnummer invoeren om een groene pijl te krijgen. Die pijl was nodig voor reizen tussen provincies en om toegang te krijgen tot evenementen of sommige openbare plaatsen. De zogeheten Routekaart werd sinds zijn introductie in 2020 meermaals aangepast.

In China zijn meerdere corona-apps in omloop, waarvan Routekaart voor de landelijke regering de belangrijkste was. Veel Chinezen gebruiken wel nog steeds apps van hun woonplaats of provincie om bijvoorbeeld winkels en kantoren binnen te komen.

De afschaffing van Routekaart komt bijna een week nadat Peking de landelijke coronamaatregelen had versoepeld. In de dagen daarvoor hadden meerdere steden al versoepelingen aangekondigd na protesten tegen het strenge antivirusbeleid.

Aanbevolen artikelen