Japans bedrijf lanceert eerste commerciële maanmissie

Een raket met een onbemande commerciële maanlander is zondagochtend gelanceerd in de Amerikaanse staat Florida. Het gaat om de eerste private maanmissie ooit. De lancering was de afgelopen week twee keer uitgesteld voor extra controles.

Het Japanse ispace wil als eerste commerciële bedrijf op de maan landen. Tot nu toe zijn alleen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland en China daarin geslaagd. Pogingen van Israël en India mislukten.

Op den duur wil ispace grondstoffen en water op de maan delven. Dat kan helpen bij het bouwen van een bemande basis op de maan. De missie HAKUTO-R is bedoeld om het ontwerp en de technologie te testen. Voor het opgraven van de grondstoffen werken de Japanners samen met de ruimtevaartorganisaties van de Verenigde Staten en Europa.

De verkenner Rashid, ontwikkeld door de Verenigde Arabische Emiraten, gaat mee met de lander. Het karretje moet ongeveer twee weken lang rondrijden op de maan om met camera's en sensoren wetenschappelijk onderzoek te doen. Rashid weegt ongeveer 10 kilo, is ruim 50 centimeter lang en breed en ongeveer 70 centimeter hoog.

0:43 Afspelen knop Eerste commerciële maanmissie een feit

SpaceX verzorgt lancering

De lander en de verkenner zijn naar de ruimte gebracht door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. De lancering was vanaf het Kennedy Space Center, de historische ruimtebasis bij Cape Canaveral in de VS.

Of de lander daadwerkelijk als eerste commerciële vaartuig op de maan aankomt, is niet zeker. De lander neemt een grote omweg. Het vaartuig reist eerst tot op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde, vier keer zo ver weg als de maan. Daardoor komt het waarschijnlijk pas eind april volgend jaar aan op de maan.

Komend voorjaar gaan ook twee andere commerciële landers naar de maan (Nova-C en Peregrine). Het is nog niet duidelijk wie van de drie als eerste aankomt.

Eerder

Aanbevolen artikelen