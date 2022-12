Ruimteschip Orion terug op aarde na proefvlucht naar de maan

Na een proefvlucht rond de maan is ruimteschip Orion zondag rond 18.40 uur Nederlandse tijd weer op aarde geland. Eerder op de dag werd een onbemande commerciële maanlander uit Japan juist naar de maan gelanceerd.

Om alle systemen te testen ging de Orion nu zonder bemanning rond de maan. Iets meer dan een week geleden werd aan de terugreis begonnen. Zondag landde de Orion in de Stille Oceaan, voor het schiereiland Baja California in Mexico.

Het vaartuig bestond uit twee delen. Vooraan bevond zich het Amerikaanse deel, waar later de bemanning moet zitten. Achterin, in het Europese deel, bevonden zich onder meer de aandrijving en de Nederlandse zonnepanelen die elektriciteit opwekken.

Vlak voor de terugkeer in de dampkring gingen de delen uit elkaar. Het Europese deel is verbrand in de dampkring, het Amerikaanse deel remde af en plonsde uiteindelijk hangend aan parachutes in zee.