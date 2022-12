Politie houdt twee verdachten aan voor bankhelpdeskfraude in Westerkwartier

De politie heeft twee mannen aangehouden die verdacht worden van bankhelpdeskfraude in het Groningse Marum. In de eerste week van december ontving de politie vijftien aangiften van deze vorm van fraude vanuit de gemeente Westerkwartier, waar Marum onder valt.

Volgens de politie was afgelopen tijd een stijging zichtbaar van het aantal aangiften van bankhelpdeskfraude. Het fenomeen doet zich voor in de hele gemeente Westerkwartier, maar concentreert zich vooral op Marum, Tolbert en Grootegast.

Na een aangifte van bankhelpdeskfraude op 29 november in Tolbert was het signalement van twee verdachten bij de politie bekend. Op maandag 5 december werden zij op straat herkend en konden zij na verder onderzoek aangehouden worden.

Het gaat om twee mannen van 20 en 21 jaar uit Hoorn en Den Helder. De politie meldt dat de verdachten zijn verhoord en dat tegen hen proces-verbaal is opgemaakt. Zij zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

"We zijn blij dat we deze twee verdachten hebben aangehouden, maar we zijn nog niet klaar", zegt Harry Musch, teamchef van politie Westerkwartier. "Het onderzoek naar dit fenomeen en de aangiften uit Westerkwartier gaat onverminderd door. We sluiten dan ook niet uit dat er op een later moment meer aanhoudingen volgen."