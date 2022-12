Verdachte van hack Forum voor Democratie-app meldt zich bij de politie

Delen via E-mail

Een 42-jarige man heeft zich bij de politie gemeld en verklaringen afgelegd over het hacken van de Forum voor Democratie-app. Door de hack zijn de privégegevens van ruim 92.000 (oud-)leden van FVD uitgelekt.

"De persoon die verhoord is, wordt verdacht van het hacken van de FVD-app", laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl weten. "Ook het contact met RTL Nieuws is onderdeel van het onderzoek."

"De verdachte die zich bij de politie gemeld heeft, is waarschijnlijk dezelfde persoon die eerder de redactie van RTL Nieuws anoniem heeft getipt", zegt het OM. Begin deze maand maakte RTL Nieuws melding van een groot datalek in de FVD-app . Daarbij zijn onder meer namen, woonadressen, telefoonnummers en rekeningnummers van (oud-)leden uitgelekt.

Volgens justitie waren er na het afleggen van de verklaring geen gronden om de verdachte langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Volgens het OM is de verdachte niet eerder vanwege soortgelijke feiten met politie en justitie in aanraking geweest. De politie doet verder onderzoek. Daarna bepaalt het OM of de man vervolgd moet worden.