Nederlandse webwinkel krijgt boete van een ton vanwege nepreviews

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete van 100.000 euro opgelegd aan de webwinkel TrendX vanwege het misleiden van consumenten. Op de website werd gebruikgemaakt van nepreviews.

Negatieve echte meningen van klanten over de producten werden juist verborgen door TrendX. Daarnaast was de onderneming volgens de ACM onduidelijk over de levertijd van artikelen.