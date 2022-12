Canadese ouders kunnen makers Fortnite aanklagen om gameverslaving

Advocaten van Epic Games hebben aangevoerd dat gameverslaving in Quebec niet wordt gezien als een op zichzelf staande aandoening. De rechter vond dat onvoldoende reden om de zaak stop te zetten. Hij trok een vergelijking met de eerste onthullingen over nicotineverslaving in de vorige eeuw. "Dat tabak schadelijk is, werd ook niet direct begrepen of toegegeven."