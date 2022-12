Elden Ring en God of War Ragnarök grote winnaars van Game Awards

Elden Ring en God of War Ragnarök zijn dit jaar de grote winnaars van The Game Awards . ​De fantasygames sleepten respectievelijk vier en zes prijzen in de wacht.

Elden Ring is de nieuwste game van de makers van onder andere Dark Souls. In het spel probeer je een mysterieuze kracht genaamd de Elden Ring te herstellen en zo de machtige Elden Lord te worden. Dat lukt alleen door meerdere zogenoemde demigoden te verslaan.

Het spel ging er met vier prijzen vandoor: game van het jaar, beste rollenspel, beste regie en beste artdesign. De andere grote winnaar is God of War Ragnarök. Dat spel ging naar huis met zes prijzen: beste verhaal, beste muziek, beste audiodesign, beste performance, beste actie-avonturengame en innovatie in toegankelijkheid.

God of War Ragnarök volgt het in 2018 verschenen God of War op, waarin hoofdpersoon Kratos op avontuur gaat met zijn zoon. Daarbij nemen ze het op tegen monsters uit de Noorse mythologie.

Twee andere prijzen, voor beste indiegame en beste indiegamedebuut, gingen naar de kattengame Stray. De Nederlandse game Horizon Forbidden West was genomineerd voor vijf prijzen, maar won uiteindelijk niets.

