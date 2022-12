Vrouwelijke ex-werknemers slepen Twitter voor rechter vanwege discriminatie

Delen via E-mail

Vrouwelijke ex-medewerkers van Twitter slepen het bedrijf voor de rechter. Ze vinden dat vrouwen onevenredig hard worden geraakt door het massaontslag bij het platform. Twitter zou discrimineren op basis van sekse, stellen zij.

Zakenman Elon Musk nam in oktober de leiding bij Twitter over, nadat hij het platform had gekocht voor 44 miljard dollar (ruim 41 miljard dollar). Kort daarna ontsloeg hij ruim de helft van de 5.134 medewerkers.