Japanse miljardair neemt dj Steve Aoki en zeven anderen mee op reis rond maan

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa heeft donderdag bekendgemaakt wie met hem een reis rond de maan mogen maken. De Amerikaanse dj Steve Aoki is een van de gelukkigen.

Vier jaar geleden werd bekend dat Maezawa de eerste persoon ooit was die een reisje naar de maan had geboekt. Dat deed hij bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse miljardair Elon Musk. Vorig jaar kondigde hij aan acht tickets weg te geven voor zijn ruimtereis. Mensen over de hele wereld konden zich opgeven.