Cyberaanval veroorzaakt problemen bij groothandel Makro

Metro, het moederbedrijf van groothandel Makro, is getroffen door een cyberaanval. Dat meldt Makro Nederland op Twitter . De aanval levert voor de zeventien vestigingen in Nederland onder andere problemen op met de verspreiding van reclamefolders.

Een klant beklaagt zich op Twitter ook over problemen toen hij met zijn creditcard probeerde te betalen bij de groothandel. Het is niet duidelijk of die problemen ook verband hebben met de cyberaanval.