Google moet zoekresultaten met overduidelijk onjuiste informatie verwijderen

Google moet zoekresultaten verwijderen als gebruikers kunnen aantonen dat de gelinkte informatie overduidelijk niet klopt. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald. Het recht om vergeten te worden weegt volgens de rechters zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting en informatie.

Ook wilden zij dat Google miniatuurfoto's van hen uit de zoekresultaten zou verwijderen. Google wees de verzoeken af en zei niet te weten of de informatie in de artikelen wel of niet juist was.