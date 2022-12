Apps van de week: Teksten beter leesbaar maken voor slechtzienden

Lange teksten beter lezer maken voor mensen met een visuele beperking en connecties zoeken via dans. Dit zijn de apps van de week.

Leesmodus

Google heeft een nieuwe app in de Play Store geplaatst voor slechtziende, blinde en dyslectische mensen. De app helpt om teksten op het scherm beter leesbaar te maken. Dat werkt voornamelijk goed met langere artikelen die bestaan uit meerdere alinea's.

Met de app kun je het lettertype, de lettergrootte en de ruimte tussen zinnen aanpassen. Ook kun je de tekst laten voorlezen door je smartphone. Volgens de app werkt Leesmodus vooral goed met Engelse, Franse, Italiaanse en Spaanse teksten. Maar de app kan ook prima overweg met Nederlandse artikelen.

Om de app te gebruiken moet je deze eerst downloaden via de Play Store en installeren. Vervolgens ga je naar de toegankelijkheidsinstellingen van je smartphone en schakel je 'Snelkoppeling voor Leesmodus' in. Daarna kun je de app inschakelen met een gebaar of via een knopje dat altijd in beeld zweeft.

De app werkt op alle Android-toestellen waar Android 9.0 of nieuwer op draait.

Download Leesmodus voor Android (gratis)

WhatsApp

WhatsApp heeft een nieuw onderdeel in de app: Community's. Als deze functie bij jou is toegevoegd, dan zie je die als aparte tab onderin beeld staan. Met Community's kun je meerdere chatgroepen bij elkaar brengen.

De nieuwe functie is handig voor bijvoorbeeld een bedrijf met verschillende afdelingen, sportclubs met verschillende teams of scholen met verschillende klassen. Met Community's kun je namelijk aankondigingen naar alle groepen tegelijk sturen.

Daarnaast is het sinds kort mogelijk om jezelf berichten te sturen via WhatsApp. Als die functie wordt toegevoegd aan jouw versie van de app, dan kun je bij het starten van een nieuw gesprek kiezen voor 'Verstuur bericht naar uzelf'. Deze functie is handig voor het maken van notities. Of als je bijvoorbeeld een linkje van je pc naar je smartphone wil sturen.

Ook nieuw is de toevoeging van avatars. Het is mogelijk een digitale versie van jezelf te maken. Die kun je vervolgens als avatar instellen of als sticker in gesprekken plaatsen.

Foto: WhatsApp

Download WhatsApp voor Android of iOS (gratis)

Secret Shuffle

Mensen die een koptelefoon dragen of oordopjes in hebben, worden er nog wel eens van beschuldigd asociaal te zijn. De nieuwe game Secret Shuffle bewijst het tegendeel. Deze game speel je met vier tot zestig spelers in dezelfde ruimte, waarbij iedereen zijn eigen smartphone en koptelefoon gebruikt.

Deelnemers moeten wel een beetje durf hebben, want alles draait in de verschillende spelletjes van Secret Shuffle om dans. Bijvoorbeeld het spelletje Pairs, waarbij je door te kijken naar dansbewegingen op zoek moet gaan naar de persoon die hetzelfde liedje luistert als jij. Of Fakers, waarbij je op zoek moet naar de mensen die net doen alsof ze muziek horen.

De gratis versie van Secret Shuffle heeft drie verschillende games. Heeft één persoon in de groep de volledige versie gekocht voor 11,99 euro, dan zijn er in totaal tien games te spelen met meer keuze en variatie in muziek.

Download Secret Shuffle voor Android of iOS (gratis)

