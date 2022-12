Apple gaat meer bestanden van klanten gecodeerd opslaan in iCloud

Delen via E-mail

De beveiliging van Apples opslagdienst iCloud wordt verder verbeterd. Het techbedrijf gaat zogenoemde Advanced Data Protection invoeren. Daarbij worden bijvoorbeeld foto's, video's en berichten gecodeerd opgeslagen en beschikt alleen de gebruiker over de sleutels die de bestanden kunnen decoderen.

Tot nu toe werden alleen gezondheidsgegevens, wachtwoorden en betalingsinformatie versleuteld opgeslagen. Dankzij de nieuwe beveiliging worden nu vrijwel alle bestanden in iCloud gecodeerd bewaard. Uitzondering zijn e-mails, contacten en agenda's; daarvoor is nog geen versleuteling mogelijk.

Apple wijzigt ook de opslaglocatie van de zogenoemde encryptiesleutels. Daarmee kunnen bestanden gecodeerd of gedecodeerd worden. Tot nu toe werden deze sleutels opgeslagen op de iCloud-servers van Apple. Hackers die zichzelf toegang verschaften tot de Apple-servers konden daarmee ook toegang krijgen tot de data van iCloud-gebruikers. Om dat te voorkomen worden de sleutels voortaan op het apparaat van de gebruiker bewaard.

De nieuwe beveiligingsmogelijkheid betekent ook dat Apple geen gegevens aan overheden en politiediensten kan geven als die daarom vragen. Daar was eerder het nodige om te doen, omdat veel persoonlijke data van mensen via hun mobiele telefoon worden opgeslagen. Daardoor kunnen dergelijke diensten met toegang veel te weten komen over mensen, mogelijk ook gevoelige informatie.