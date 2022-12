Meta vangt bot bij EU met bezwaar tegen recordboete vanwege WhatsApp-data

Het Europese Hof van Justitie neemt het bezwaar van Facebook-moederbedrijf Meta tegen een boete van 225 miljoen euro niet in behandeling. De Ierse toezichthouder legde de boete op omdat het socialemediabedrijf niet duidelijk is geweest over hoe WhatsApp-data met Facebook gedeeld worden.

WhatsApp zei vorig jaar al dat het de hoogte van de boete "volstrekt buiten proporties" vindt. De chatdienst kondigde toen al aan in beroep te gaan tegen de straf. Het bedrijf eiste nietigverklaring door het gerecht.

Het Europese Hof van Justitie verwijst Meta door naar de Ierse rechtbank. Daar kan het socialemediabedrijf de door de Ierse toezichthouder DPC opgelegde recordboete van 225 miljoen euro alsnog aanvechten. Het hoofdkantoor van Meta staat in Ierland.

DPC oordeelde dat WhatsApp niet voldoende transparant is geweest over welke persoonsgegevens de chatdienst met andere Facebook-bedrijven deelt.

Aanvankelijk wilde de DPC een lagere boete opleggen. Dat zagen andere Europese waakhonden niet zitten. WhatsApp had in 2020 al 77,5 miljoen euro gereserveerd voor het betalen van eventuele boetes, nadat de Ierse waakhond een mogelijke boete had aangekondigd.

WhatsApp niet duidelijk over het delen van data met Facebook

DPC is de belangrijkste privacyautoriteit die toezicht houdt op Facebook en veel andere Amerikaanse techreuzen die hun Europese basis in Ierland hebben, zoals Apple en Google. Volgens de toezichthouder voldeed WhatsApp in 2018 niet aan de Europese regels op het gebied van transparantie.

WhatsApp zou zijn gebruikers onvoldoende hebben geïnformeerd over hoe het met data omgaat. Ook werd niet goed toegelicht hoe data werden gedeeld met Facebook en andere bedrijven die onder Meta vallen.

