Lifehack: Zo koop je veilig online je kerstcadeaus

Snel nog even online winkelen voordat het echt Kerstmis is? Met deze tips blijf je veilig tijdens het shoppen.

Het einde van het jaar betekent voor veel mensen een hoop gewinkel. Misschien moet je nog snel kerstcadeaus inslaan voor onder de boom, of word je gewoon verleid door de vele aanbiedingen die je om de oren vliegen.

Naast de bekende, grote webwinkels zijn er ook een hoop kleinere sites die je aanbiedingen voorschotelen. Hoe weet je of die onbekendere verkopers betrouwbaar zijn? Je wil natuurlijk niet opgelicht worden.

Let op keurmerken en check de zwarte lijst van de politie

Een goede plek om te beginnen is een keurmerk, zoals de Thuiswinkel Waarborg. Logo's van dit soort keurmerken vind je vaak boven- of onderaan een site. De plaatjes zijn klikbaar, zodat je snel kunt zien of een site inderdaad is aangesloten bij het keurmerk.

Natuurlijk is het makkelijk om zo'n plaatje na te maken, dus een extra controle is verstandig. De Thuiswinkel Waarborg heeft een lijst met alle leden.

Vertrouw je het toch nog niet helemaal, dan kun je ook bij de politie terecht. Die heeft een zwarte lijst met malafide webwinkels waarover meerdere klachten zijn binnengekomen. Staat de verkoper hiertussen, dan is de kans groot dat je wordt opgelicht.

Geen mogelijkheid om achteraf te betalen? Wees alert

Een andere optie is goed kijken naar de betaalmethodes van een webwinkel. Een echte winkel is namelijk verplicht om je de optie te geven achteraf te betalen, bijvoorbeeld via AfterPay. Je betaalt dan pas als je je product hebt ontvangen. Dit moet voor minimaal 50 procent van het bedrag mogelijk zijn. Zie je die optie niet bij het betalen, dan loop je het risico dat je met een fraudeur te maken hebt.

Je zou ook in de contactgegevens van de webwinkel kunnen duiken. Staat er een adres vermeld, kijk dan via een routeplanner of het bedrijf daar echt is gevestigd. Bij een telefoonnummer kun je proberen of er wordt opgenomen. Staan er helemaal geen contactgegevens, dan moet er een alarm bij je afgaan.

Ga ook op zoek naar het KVK-nummer van een bedrijf. Een webshop is verplicht om dat nummer op de site te vermelden. Natuurlijk zou iemand ook een nepnummer kunnen neerzetten, maar je kunt dit zelf controleren op de website van de Kamer van Koophandel.

Ga op zoek naar recensies en vergelijk prijzen

Weet je nog steeds niet of je een site kunt vertrouwen, dan kun je altijd op zoek gaan naar de ervaringen van anderen. Googel simpelweg op de naam van het bedrijf plus 'reviews' en kijk of andere klanten negatieve ervaringen hebben gehad. Ook kun je kijken op een site als Klachtenkompas, waarop klachten over bedrijven worden geplaatst.

Gebruik tot slot altijd je gezonde verstand. Is een prijs zó laag dat die eigenlijk te mooi is om waar te zijn, dan moet je meestal op je hoede zijn. Je kunt dan een prijsvergelijkingswebsite gebruiken om te zien hoe buitensporig een aanbieding is, zoals de Pricewatch van Tweakers voor elektronica.

