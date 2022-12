Microsoft Teams gaat concurrentie aan met Facebook Groepen

Op chatdienst Microsoft Teams kunnen mensen die iets met elkaar gemeen hebben voortaan groepen aanmaken. Mensen die bijvoorbeeld bij dezelfde voetbalclub zitten of die samen aan een moestuin werken, kunnen daar onder meer chatten, videobellen en evenementen aanmaken.

Vooralsnog zijn de groepen alleen nog beschikbaar via Teams op telefoons. Een groep aanmaken of deelnemen is gratis. Microsoft zegt dat de functie binnenkort ook op desktop te gebruiken is.