Marshelikopter vliegt nog hoger en breekt record

Marshelikopter Ingenuity heeft op 3 december zijn eerdere hoogterecord gebroken, twittert ruimtevaartorganisatie NASA . Het ruimtevaartuig vloog tijdens zijn 35e vlucht 14 meter boven het oppervlak van Mars. Dat is 2 meter hoger dan het vorige record.

Op aarde stelt een hoogte van 14 meter niet zo veel voor. Die hoogte is vergelijkbaar met een appartementencomplex met vier verdiepingen. Op Mars is de atmosfeer veel dunner dan op aarde. Daardoor kunnen de propellers van de Marshelikopter veel minder stuwkracht genereren om op te stijgen. Dat maakt het extra bijzonder dat de helikopter toch op de rode planeet kan vliegen.

Een extra moeilijkheid is de afstand tussen de aarde en Mars. Daardoor duurt het soms wel 22 minuten voordat een signaal vanaf de aarde op de planeet aankomt. Even snel vanaf aarde de helikopter bijsturen als er iets misgaat, is er dus niet bij.