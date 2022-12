Apple geeft appmakers meer keuze in verkoopprijzen voor apps en abonnementen

Apple heeft de minimum- en maximumprijs die appontwikkelaars mogen vragen voor apps aangepast. Prijzen beginnen voortaan al bij 29 cent. Het maximale bedrag is verhoogd tot 11.999 euro.

Door de aanpassing kunnen appmakers nu uit negenhonderd prijspunten kiezen. Voorheen waren er zevenhonderd verschillende prijzen mogelijk. Eerder was de bodemprijs 49 cent voor abonnementen en 99 cent voor apps. Het maximumbedrag was 999,99 euro.

Persbureau Bloomberg spreekt van een aardverschuiving in de prijsstructuur van de in 2008 opgezette App Store.

Het platform had de afgelopen jaren veel kritiek te verduren. Ontwikkelaars en toezichthouders klaagden niet alleen over de commissie van 30 procent die Apple over alle appaankopen rekent, maar ook over andere beperkingen.