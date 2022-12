Nederlanders googelden in 2022 veel naar verdachten The Voice-schandaal

Nederlanders zochten afgelopen jaar via Google massaal op nieuws over The voice of Holland en de personen die met de misstanden achter de schermen van het programma te maken hadden. Dat blijkt uit het lijstje Google's Year in Search 2022, dat woensdag door de zoekmachine is gepubliceerd.

Jeroen Rietbergen, de bandleider van de talentenjacht die wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is de meest gegoogelde artiest in het afgelopen jaar. Hij wordt gevolgd door Ali B, het The Voice-jurylid dat ook verdacht is in dezelfde zaak.

Ook wilden velen weten wie Nienke Wijnhoven (een van de vermeende slachtoffers) en Breghje Kommers (de vrouw van Ali B) zijn en werd er vaak gezocht op BOOS, de YouTube-serie dat de misstanden bij The Voice aan het licht bracht.

Mensen googelden ook vaak naar veroordeelde sterren en andere aan entertainment gelieerde criminele personen. Zo werd er vaak gezocht op Glennis Grace en Lil Kleine, die werden verdacht van mishandeling.

Jeffrey Dahmer, een Amerikaanse seriemoordenaar waar Netflix een serie over maakte, was eveneens een populaire zoekterm. Op The Tinder Swindler, een Netflix-film over een man die vrouwen via een datingapp oplicht, werd eveneens veel gezocht.

De meest gebruikte zoekterm van het afgelopen jaar was 'Oekraïne'. Het is de enige aan de oorlog gerelateerde term die in de top tien van algemene zoekopdrachten voorkomt. Ook namen van streamingdiensten zijn populaire Google-zoekopdrachten: zowel Viaplay als HBO Max komen voor in de top tien.

Top 10 algemene zoekopdrachten 1. Oekraïne

2. Jeroen Rietbergen

3. Viaplay

4. Ali B

5. Testen voor toegang

6. Jeffrey Dahmer

7. Wordle

8. Queen Elizabeth

9. HBO Max

10. Quarantaine regels

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

