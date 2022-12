Facebook-moederbedrijf moet toestemming vragen om reclame te personaliseren

Delen via E-mail

Facebook-moederbedrijf Meta mag binnenkort alleen nog gerichte reclame tonen als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens. Dat staat in een nog vertrouwelijk besluit van de Europese privacytoezichthouder EDPB, meldt persbureau Reuters

Meta verzamelt veel data over zijn gebruikers. Zo houdt het Amerikaanse bedrijf bij hoelang mensen naar berichten op zijn sociale netwerken kijken en waar gebruikers op klikken. Als mensen zijn ingelogd met hun Facebook-account, kan het bedrijf in veel gevallen ook hun surfgedrag volgen.

Op basis van al die data weet Meta precies welke interesses iemand heeft. Die persoon krijgt vervolgens gericht advertenties voorgeschoteld die passen bij zijn of haar interesses. Dat moet gebruikers extra stimuleren om bijvoorbeeld een aankoop te doen.

De zaak waarin de EDPB nu een vertrouwelijk besluit heeft genomen, is enkele jaren geleden aangezwengeld door de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems. Hij diende een klacht in over Facebook Ireland, het Europese hoofdkantoor van het bedrijf.