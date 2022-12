Meta-toezichtraad: Voorkeursbehandeling van bekende mensen moet anders

Er zijn broodnodige veranderingen nodig in een programma dat prominente gebruikers van Meta-apps een voorkeursbehandeling gunt. Door die uitzonderingen blijft gevaarlijke inhoud soms (te lang) online staan. En de voorkeursbehandeling toont ook aan dat zakelijke belangen zwaarder wegen dan het naleven van mensenrechten, schrijft Meta's eigen toezichthouder dinsdag in een kritisch rapport

De raad van toezicht klaagde eerder omdat Meta te weinig openheid gaf over zijn cross-check-systeem. Ook duurde het soms maanden voordat er antwoorden kwamen. Het is nog steeds volstrekt onduidelijk hoeveel mensen een uitzonderingspositie hebben. Volgens The Wall Street Journal, die als eerste over de lijst schreef, stonden er in 2020 ruim 5,8 miljoen mensen op. Meta zei dat het er in oktober 2021 zo'n 666.000 waren.