Maan geeft ruimteschip Orion een slinger richting aarde

Het onbemande ruimtevaartuig Orion heeft een laatste scheervlucht langs de maan gemaakt. Daarbij heeft het ruimteschip een slinger gekregen om te kunnen terugkeren op de aarde. Aanstaande zondag zal Orion met een plons in de Stille Oceaan landen.

Als het ruimtevaartuig zondag in de oceaan landt, komt er een einde aan de allereerste Artemis-missie. Dat is het nieuwe maanprogramma van de NASA.

Tijdens deze missie zijn alle systemen in de praktijk getest. Dat was nodig om in 2024 een bemande ruimtevlucht naar de maan te kunnen maken. In 2025 wil NASA voor het eerst in ruim vijftig jaar weer mensen op de maan laten landen.