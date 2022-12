SpaceX gaat satellietnetwerk voor Amerikaanse overheid bouwen

Het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuw onderdeel opgericht. Onder de naam Starshield gaat het bedrijf een satellietnetwerk bouwen voor de Amerikaanse overheid.

Voor het Starshield-netwerk zal SpaceX een onbekend aantal satellieten in een baan om de aarde gaan brengen. De satellieten kunnen met elkaar communiceren via laserstralen. Anders dan radiosignalen is communicatie via laserstralen niet ongemerkt af te luisteren.

Het ruimtevaartbedrijf wil alles zelf gaan ontwikkelen en bouwen. Niet alleen de satellieten, maar ook bijvoorbeeld de telefoons waarmee via het netwerk gecommuniceerd kan worden. Dat moet ervoor zorgen dat communicatie via het netwerk niet afgeluisterd kan worden.

Het Starshield-netwerk zal niet alleen bestaan uit communicatiesatellieten. Er komen ook kunstmanen met sensoren, meetinstrumenten of observatieapparatuur. Het netwerk kan daarmee bijvoorbeeld ook voor spionage gebruikt worden.

SpaceX heeft onder de naam Starlink al een commercieel satellietnetwerk. Daarvoor zweven al ruim 3.500 satellieten rond de aarde. Het netwerk is oorspronkelijk bedacht om internet aan te kunnen bieden op afgelegen plekken.

Amerikaanse overheid heeft interesse dankzij oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft laten zien dat het satellietnetwerk ook in oorlogssituaties heel waardevol kan zijn. In de door oorlog zwaar getroffen gebieden heeft de lokale bevolking geen toegang meer tot mobiele netwerken of het internet. In die gebieden werkt Starlink nog wel.

Ook de Oekraïense strijdkrachten maken, met hulp van de Amerikanen, gebruik van het Starlink-netwerk. Via het netwerk kan het leger veilig communiceren. De ervaring van het Oekraïense leger is ook in de Verenigde Staten niet onopgemerkt gebleven. Dat zou de interesse gewekt hebben om het Starshield-netwerk te gaan bouwen.

2:09 Afspelen knop Hoe helpt het satellietnetwerk Starlink Oekraïne in de oorlog?

