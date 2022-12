EU legt Twitter boete of blokkade op als het sociale medium regels niet naleeft

Twitter moet zich aan de Europese regels blijven houden, waarschuwt EU-commissaris Thierry Breton. Als het sociale netwerk propaganda, haatzaaien en intimidatie onvoldoende aanpakt, kan het bedrijf een boete of zelfs een blokkade verwachten.

"Het is volkomen duidelijk dat we boetes kunnen opleggen als Twitter de EU-regels niet naleeft. Als het sociale medium de regels blijft overtreden, kunnen we het platform in de EU blokkeren."