Bouw van grootste radiotelescoop ter wereld gaat na dertig jaar van start

De bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld begint maandag, schrijft BBC News . De schotels van de Square Kilometre Array (SKA) in West-Australië en Zuid-Afrika zullen samenwerken en een gebied van honderdduizenden vierkante meters beslaan. Onderzoekers gaan met de SKA theorieën van Albert Einstein toetsen en zoeken naar buitenaards leven.

De telescoop zal in eerste instantie bestaan uit bijna 200 schotels en 131.000 antennes, die iets weg hebben van een kerstboom. Aangezien de telescoop ultragevoelig is, zal die heel zwakke radiosignalen op miljarden lichtjaren van de aarde kunnen opvangen.

De SKA zal onder meer de geschiedenis van waterstof onderzoeken. Dat is het meest voorkomende element in het universum. Ook gaat de telescoop zogenoemde fast radio bursts onderzoeken. Bij deze radiopulsen komt in een fractie van een seconde net zoveel energie vrij als onze zon jaarlijks produceert.