Bouw van grootste radiotelescoop ter wereld gaat na 30 jaar van start

De bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld begint maandag, schrijft de BBC. De Square Kilometre Array (SKA) wordt gebouwd in het westen van Australië en Zuid-Afrika. De schotels op de twee continenten zullen samenwerken en uiteindelijk een gebied van honderdduizenden vierkante meters beslaan. Met de SKA zullen theorieën van Einstein getest worden en gaan wetenschappers op zoek naar buitenaards leven.

De SKA zal onder meer de volledige geschiedenis van waterstof onderzoeken. Dat is het meest voorkomende element in het universum. Ook gaat het "snelle radio-uitbarstingen" onderzoeken. Bij zulke uitbarstingen komt in een fractie van een seconde een hoeveelheid energie vrij die gelijkstaat aan de hoeveelheid energie die onze zon per jaar produceert.