Apple wil productie deels uit China weghalen na onrust fabriek

Apple wil zijn toeleveringsketen beter spreiden om minder afhankelijk te worden van China. Coronamaatregelen en protesten zaten daar recent de productie flink in de weg.

Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden. Volgens de krant wordt versneld gewerkt aan een plan om de afhankelijkheid van China te verkleinen. Om dat te bereiken zou Apple onder meer nadenken over het (deels) verplaatsen van de productie naar landen als India en Vietnam.

Het plan moet vooral de afhankelijkheid van assemblagebedrijf Foxconn verminderen. De Foxconn-fabriek in China produceert namelijk het overgrote deel van de iPhone 14 Pro- en Pro Max-toestellen, Apples populairste telefoons. Door recente problemen in de fabriek zou het bedrijf tot wel 6 miljoen iPhones minder kunnen maken .

De Zhengzhou-campus, waar het grootste deel van de productie door Foxconn plaatsvindt, wordt al weken geteisterd door sluitingen en onrust onder werknemers. Duizenden personeelsleden zijn in oktober gevlucht na chronische voedseltekorten. Zij werden vervangen door nieuwe werknemers. Zij kwamen op hun beurt in opstand tegen het schenden van loonafspraken door Foxconn en vanwege quarantainemaatregelen.

Apple voelt zich volgens de interne bronnen die The Wall Street Journal sprak steeds minder op zijn gemak nu nog altijd een groot deel van zijn activiteiten op één plek is geconcentreerd. Naast een verhuizing naar andere landen zou het bedrijf ook met meerdere Chinese partners in zee kunnen gaan. De vraag is alleen of andere partners ook in staat zullen zijn om honderden miljoenen gadgets te produceren.